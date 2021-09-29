Суд отправил экс-министра обороны Армении Тонояна под подписку о невыезде

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян в данный момент находится дома, сообщают источники армянского портала InfoPort.am.

"Суд отправил экс-министра под подписку о невыезде", - сообщили источники в среду.

Ранее сообщалось, что в суд поданы ходатайства об аресте бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна и поставщика оружия Давида Галстяна.

Согласно газете, Давид Тоноян и Давид Галстян были задержаны в рамках уголовного дела о поставке некачественного оружия в 2011 году, которое расследует Служба национальной безопасности Армении.

Ранее в среду СМИ сообщали, что в квартире Тонояна проходит обыск, после чего экс-министру могут предъявить обвинение и задержать. Параллельно проводились обыски в квартирах бывшего начальника авиации Аветика Мурадяна и заместителя начальника Генштаба ВС Армении Степана Галстяна. Последнего также вызвали в Службу национальной безопасности.

В ноябре 2020 года бывший сотрудник военной полиции Минобороны Армении Вардан Гукасян обнародовал документы о махинациях в сфере торговли оружием, в которых были замешаны бывший министр обороны страны Давид Тоноян и его бывший советник Давид Галстян.

20 ноября 2020 года Тоноян был освобожден от должности министра обороны Армении указом президента страны Армена Саркисяна по представлению главы правительства Никола Пашиняна.

Минобороны Армении в ноябре 2020 года опровергло сообщения о причастности руководства ведомства к торговле оружием.