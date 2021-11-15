Столтенберг призвал РФ к транспарентности в вопросе войск близ Украины

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию быть транспарентной в вопросе своей военной активности, уменьшить напряжение и избежать эскалации ситуации.

"России следует быть транспарентной по поводу своей военной активности", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

"Любые дальнейшие провокации вызвали бы серьезное беспокойство", - добавил Столтенберг.

По словам генсека, Россия неоднократно показывала желание и возможности использовать военную силу против Украины. По его мнению, это было видно в 2014 году после "нелегальной аннексии Крыма", а также затем – в Донбассе.

"Никто из нас не должен спекулировать слишком много, но факт заключается в том, что мы видим необычную концентрацию военных сил России, и мы видели, что Россия в прошлом показала готовность использовать эти силы против своих соседей, таких как Украина и Грузия. Также мы видели курс, которого она придерживается в отношении Молдавии в течение многих лет", - заявил Столтенберг.