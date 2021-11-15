Попытки рынка акций РФ отыграть часть пятничных потерь сдерживало падение нефти

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Попытки рынка акций РФ отыграть в понедельник часть пятничных потерь благодаря позитивным сигналам с внешних фондовых площадок и ослаблению геополитической напряженности сдерживались снижением нефти (Brent ушла ниже $81 за баррель); индекс МосБиржи после локального тестирования 4160 пунктов сполз к закрытию к 4135 пунктам во главе с "Русалом" и упавшим после ралли "Сургутнефтегазом".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 4135,14 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1791,44 пункта (+0,4%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 3,6%.

Доллар просел до 72,71 рубля (-0,18 рубля).

Подорожали расписки OZON (+3,6%), акции "Газпром нефти" (+3%), ВТБ (+2,7%), "Аэрофлота" (+2,5%), расписки TCS Group (+1,6%), бумаги "Газпрома" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,2%), "Московской Биржи" (+1,1%), "Норникеля" (+1%), "Яндекса" (+0,9%), "РусГидро" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "НЛМК" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2021 года в размере 40 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Дата закрытия реестра акционеров под дивиденды - 28 декабря.

Акции "Сургутнефтегаза" в начале торгов влетали выше 50 рублей, обновив максимум с января 2020 года, однако затем бумаги скорректировались до 43,8 рубля (-3,3%) из-за фиксации прибыли игроками. Следом просели на 0,9% "префы" компании (до 40,13 рубля).

Также подешевели акции UC Rusal (-3%), Сбербанка (-1,3% и -0,3% "префы"), "ММК" (-0,9%), "Магнита" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Татнефти" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "Северстали" (-0,1%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынок акций РФ в начале недели скорректировался вверх после пятничных распродаж, вызванных усилением геополитической напряженности сразу на двух взаимосвязанных направлениях. Москва была втянута в миграционный конфликт между ЕС и Белоруссией, тогда как ЕС был обеспокоен сообщениями о движении российских войск близ границы с Украиной, хотя Вашингтон не предоставил никаких подробностей по этому поводу.

Международное соглашение, достигнутое на Климатическом саммите COP26, по постепенному сокращению использования угля, вероятно, будет оказывать давление на угледобывающие компании, уже вызвав снижение их акций на азиатских биржах, однако дефицит предложения угля на рынке оказывает поддержку многим игрокам отрасли.

Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара и сообщений о том, что администрация президента США Джо Байдена может задействовать нефть из стратегического нефтяного резерва страны, отмечает аналитик.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, многие рынки в начале недели демонстрируют восходящую динамику, но подешевела нефть из-за ухудшения ситуации с пандемией в ЕС (возможное сохранение на среднесрочном горизонте проблемы пандемии создает угрозу ослабления сырьевого спроса).

Сохранение геополитической неопределенности обуславливает высокую чувствительность рубля и российских акций к рыночным и новостным негативным драйверам.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, снижение нефти нивелировало большую часть усилий "быков" отыграть пятничные потери рынка акций РФ.

Основной вклад в укрепление индексов внесли отдельные "фишки". В нефтегазовом секторе выросли бумаги "Газпрома", "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", остальные компании в отрасли выглядели безыдейно, за исключением упавших акций "Сургутнефтегаза" и "Башнефти" после недавнего бурного роста. Неплохой рост показали бумаги финансового сектора, но тут исключением стал Сбербанк.

Раллировали бумаги компаний сектора минеральных удобрений ("Фосагро", "Акрон") на фоне обновления рекордных цен на азотные удобрения.

Как отмечает руководитель отдела управления акциями "Сбер управление активами" Евгений Линчик, рынок акций РФ подрос вслед за мировыми площадками, дальнейшая динамика будет определяться в первую очередь геополитическими факторами, ценами на энергоносители и внешним фоном. Во вторник ориентир по индексу МосБиржи составляет 4120-4210 пунктов, по индексу РТС - 1780-1920 пунктов.

С точки зрения важной статистики неделя предстоит относительно спокойной. Во вторник будут опубликованы важные данные по рынку труда Великобритании, а в среду - статданные по инфляции (ожидается рост индекса потребительских цен за октябрь до 3,9%). Также инвесторы насторожились перед онлайн-встречей Джо Байдена и Си Цзиньпина - на повестке обсуждение торговых тарифов, которые, вероятно, могут быть снижены, особенно учитывая текущий уровень инфляции в США.

Нефть Brent ушла ниже отметки $81 за баррель под давлением призывов в адрес президента США Байдена вывести на рынок часть стратегических нефтяных запасов, отмечает Линчик.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, отечественный рынок акций пытается ликвидировать потери от чрезмерной реакции на геополитические риски, которые пока не получили какого-либо экстремального продолжения. Кроме того, статистика о росте промышленного производства и розничных продаж в Китае в октябре подогревает акции.

В секторе металлов и добычи историей дня являются новости от "ВСМПО-Ависма" - компания подписала меморандум о расширении стратегического партнерства с корпорацией Boeing. Согласно меморандуму, "ВСМПО-Ависма" останется крупнейшим поставщиком титана для существующих и перспективных гражданских самолетов Boeing. Предполагается увеличение загрузки производственных мощностей, разработка новых сплавов и поиск расширения линейки компонентов для производства самолетов.

Транспортный сектор подрос на бумагах "Аэрофлота", подорожавших почти на 3%. В конце прошлой недели представители Евросоюза обвиняли компанию в содействии возникновению очередного миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Однако столь странная идея быстро доказала свою несостоятельность.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках своего выступления в комитете Госдумы по финансовому рынку заявила, что на заседании 17 декабря будет рассматриваться вопрос о необходимости дальнейшего повышения ставки. "Мы просто обязаны вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей", - сказала Набиуллина. Возврат к нейтральному диапазону ставок ожидается не ранее середины 2023 года. В ЦБ РФ нет уверенности в том, что природа текущего инфляционного давления является временной.

Прошедшая неделя оказалась для американского рынка негативной под влиянием довольно неожиданных данных об ускорении инфляции. Однако представители ФРС пока не торопятся с разъяснениями, или активными ответными шагами. На текущей неделе у рынка будет множество возможностей, чтобы вновь услышать о "временном" характере роста цен. Если ФРС продолжит сохранять ставки около нуля максимально длительное время, то акции останутся одним из способов защиты от инфляции, полагает аналитик.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), слабо "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,4%, FTSE теряет менее 0,2%) и США (индекс S&P 500 подрос на 0,1%, Dow - на 0,3%).

ВВП Японии в III квартале снизился на 3% в годовом выражении, тогда как консенсус-прогноз экспертов предусматривал сокращение на 0,8%, свидетельствуют данные Trading Economics. Во втором квартале, согласно пересмотренным данным, ВВП страны вырос на 1,5%, а не на 1,9%.

Темпы роста розничных продаж и промпроизводства в Китае в октябре ускорились и превзошли прогнозы экспертов.

Розничные продажи в КНР увеличились на 4,9% в годовом выражении при прогнозах роста на 3,5%. Объем промпроизводства в КНР увеличился на 3,5% в годовом выражении при прогнозах роста на 3%. Безработица в Китае в октябре осталась неизменной по сравнению с предыдущим месяцем - на уровне 4,9%. В январе-октябре в городах страны было создано 11,33 млн новых рабочих мест.

На нефтяном рынке цены снижаются на фоне выросшего доллара, ухудшения прогноза ОПЕК в отношении спроса и вероятности дальнейшего вмешательства властей США в ситуацию на нефтяном рынке, пишет Trading Economics.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $81,4 за баррель (-0,9% и -0,8% в пятницу), декабрьская цена WTI - $80,12 за баррель (-0,8% и -1% в пятницу).

Как сообщалось, ОПЕК в ежемесячном отчете по нефтяному рынку оставил прогноз роста спроса на нефть в 2022 году неизменным - на уровне 4,2 млн б/с, но сократил прогноз повышения спроса на текущий год примерно на 160 тыс. б/с, до 5,7 млн б/с, сославшись на эффект высоких цен.

Тем временем американские политики продолжают призывать президента США Байдена и его администрацию задействовать нефтяные резервы или приостановить экспорт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+19,9%), ПАО "Россети Сибирь" (+13%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+11,1%), ПАО "ММЦБ" (+8,6%), ПАО "Коршуновский ГОК" (+8,2%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (+7,5%), "Акрона" (+6,9%), "ВСМПО-Ависма" (+6,8%).

Выручка сервиса HeadHunter (+11,8% АДР) в III квартале выросла в 2 раза в годовом выражении и составила 4,7 млрд рублей, говорится в отчете компании. Скорректированная EBITDA также выросла в 2,2 раза, до 2,83 млрд рублей. Показатели оказались лучше консенсус-прогноза: аналитики ожидали роста выручки в 1,9 раза (до 4,4 млрд рублей) и подъема EBITDA в 2 раза (до 2,5 млрд руб.).

При этом HeadHunter вновь повысил прогноз по росту выручки на 2021 год, ожидая увеличения этого показателя на 81-84%, говорится в отчете компании. Ранее компания повышала прогноз по росту выручки до 63-68%. По итогам 2020 года выручка компании выросла на 6,3% по сравнению с показателем 2019 года и составила 8,3 млрд рублей.

Чистая прибыль группы "Русагро" (+3,1% ГДР) по МСФО в III квартале выросла в 3 раза (на 200%) по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год - до 17,822 млрд рублей. EBITDA повысилась на 4% (до 8,603 млрд рублей), валовая прибыль увеличилась вдвое (до 20,506 млрд рублей), выручка группы выросла на 45% (до 53,204 млрд рублей).

ГК "Русагро" за 9 месяцев увеличила чистую прибыль в 2,2 раза (до 35,4 млрд рублей), выручка за этот период выросла на 45% (до 157,576 млрд рублей). Чистый долг на 30 сентября 2021 года составил 69,452 млрд рублей, соотношение чистый долг/скорректированный показатель EBITDA - 1,63x.

Гендиректор группы "Русагро" Максим Басов решил не продлевать свой контракт, который истекает 31 декабря 2021 года, сообщила компания. При этом Басов останется акционером и членом совета директоров Ros Agro (головная структура группы). С 1 января 2022 года "Русагро" возглавит преемник Басова, сотрудник компании, который будет объявлен до конца года.

Подешевели акции банка "Приморье" (-7,3%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-4,7%), "Красноярскэнергосбыта" (-4%), "Башнефти" (-2,4%), "Россети Ленэнерго" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 123,02 млрд рублей (из них 22,49 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", 19,76 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 19,24 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).