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Талибы убили в Кандагаре трех боевиков ИГ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Талибы (запрещенная в РФ террористическая организация "Талибан) сообщили, что ликвидировали в афганском городе Кандагар трех боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), при этом в перестрелке погибли двое мирных жителей.

Об этом сообщил в понедельник начальник пресс-центра МВД талибов Кари Саид Хости в твиттере. По его словам, операция по ликвидации была проведена вблизи больницы в Кандагаре. Пострадавших среди талибов в результате инцидента нет, добавил он.

Афганские СМИ также сообщают со ссылкой на официального представителя полиции талибов Мобин Хана, что два мирных жителя получили ранения в результате взрыва утром в понедельник в Кабуле в районе Котэ Санги, заселенном преимущественно хазарийцами-шиитами.

"Сработало придорожное взрывное устройство. В результате ранены двое наших соотечественников", - сообщил информагентству Aamaj News представитель талибов.

Хроника 18 июля – 15 ноября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Талибан Афганистан

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