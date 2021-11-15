Талибы убили в Кандагаре трех боевиков ИГ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Талибы (запрещенная в РФ террористическая организация "Талибан) сообщили, что ликвидировали в афганском городе Кандагар трех боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), при этом в перестрелке погибли двое мирных жителей.

Об этом сообщил в понедельник начальник пресс-центра МВД талибов Кари Саид Хости в твиттере. По его словам, операция по ликвидации была проведена вблизи больницы в Кандагаре. Пострадавших среди талибов в результате инцидента нет, добавил он.

Афганские СМИ также сообщают со ссылкой на официального представителя полиции талибов Мобин Хана, что два мирных жителя получили ранения в результате взрыва утром в понедельник в Кабуле в районе Котэ Санги, заселенном преимущественно хазарийцами-шиитами.

"Сработало придорожное взрывное устройство. В результате ранены двое наших соотечественников", - сообщил информагентству Aamaj News представитель талибов.