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Постпред РФ при ООН заявил, что ситуация в Афганистане не стабилизировалась

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация в Афганистане по-прежнему остается нестабильной, к старым проблемам добавились новые вызовы.

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"Установившаяся после 15 августа новая реальность в Афганистане не приблизила ни самих афганцев, ни международное сообщество к стабилизации страны, созданию на его территории мирного, неделимого и свободного от наркотиков и преступности государства", - заявил Небензя в ходе заседания СБ ООН.

"К застарелым, не решавшимся десятилетиями проблемам добавились новые вызовы, связанные, прежде всего, с отсутствием международного признания", - отметил он.

По его словам, Россия по-прежнему выступает за формирование "подлинно инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы всех основных этнополитических сил страны, проведение Афганистаном умеренной внутренней и дружественной внешней политики, соблюдение на его территории базовых прав человека, в том числе женщин и детей". Небензя подчеркнул, что "ключевой задачей была и остается ликвидация угрозы со стороны терроризма и наркотиков".

"Рассчитываем на то, что новые власти будут более прозорливыми по сравнению с предыдущим руководством Афганистана, которое ради удовлетворения собственных амбиций пожертвовало национальными интересами и бросило свой народ на произвол судьбы", - заявил постпред РФ при ООН.

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"Видим, что талибы (движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России - ИФ) готовы к практическому взаимодействию с международным сообществом и региональными партнерами, нацелены на решение первостепенных задач, стоящих перед страной: наведение порядка, восстановление страны после многолетнего конфликта", - добавил он.

Небензя также отметил предпринимаемые новыми властями усилия по борьбе с Исламским государством (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

По его мнению, в данный момент существует "реальная угроза перелива террористической и наркоактивности, в том числе маскирующихся под миграционные потоки, на территорию стран-соседей".

"Рассчитываем, что талибы продолжат выполнять свои обещания по искоренению этих вызовов", - заключил постпред РФ.

Движение "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватило практически без боя почти все провинции страны. 15 августа талибы без боев овладели Кабулом, после чего из нее бежал президент Ашраф Гани и члены его кабинета.

Афганистан Василий Небензя Талибан ИГ

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