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Взрыв в Ливерпуле квалифицировали как теракт

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Великобритании назвала взрыв, произошедший в воскресенье в такси перед женской больницей в Ливерпуле, террористическим актом, сообщает в понедельник The Guardian.

"Сотрудники из отдела по борьбе с терроризмом ведут расследование при поддержке полиции графства Мерсисайда", - сказала главный констебль Мерсисайда Серена Кеннеди на совместной пресс-конференции с главой Контртеррористической полиции на северо-западе Англии Рассом Джексоном.

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Джексон подтвердил, что происшествие рассматривается именно как теракт. Он также сообщил, что всего по подозрению в терроризме было задержано четыре человека.

В расследовании также принимает участие британская служба контрразведки MI5.

Взрыв произошел в воскресенье в такси около 11:00 по местному времени. Пассажир такси погиб, водитель получил ранения.

В это воскресенье отмечался День памяти павших, когда в стране вспоминают погибших во Второй мировой войне, а в 11:00 проводятся две минуты молчания. По сообщениям агентства Associated Press, именно время натолкнуло полицию на мысль о том, что взрыв мог быть террористической атакой.

Великобритания Ливерпуль

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