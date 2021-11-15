Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В России выявлено более 38,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявлено более 38,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Суточный COVID-прирост в России составил 38 420 случаев, сообщает оперштаб.

Активно без клинических проявлений выявлено 6,9% случаев.

В РФ почти неделю идет постепенное снижение заболеваемости коронавирусом, суточный прирост по данным понедельника на 403 случая меньше, чем накануне.

В стране за сутки от вируса умерло 1 211 человек, больше всего скончавшихся в Москве - 93, в Петербурге - 77, в Московской области - 62.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 256 597.

Поправились и выписаны уже 7 млн 812 557 пациентов, в том числе 27 972 за сутки.

Новые больные фиксировались в 85 регионах. В Москве 3 789 новых случаев COVID-19 за сутки, в Санкт-Петербурге - 2 968, в Московской области - 2 666.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 109 094 случая коронавирусной инфекции.

Новость дополняется

Хроника коронавируса. Ноябрь.

12
В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-1910 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 15 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

Новости

ЦБ повторил сигнал о возможности скорого повышения ставки

Воспитанники расформированного курганского дома ребенка стали жертвами истязаний в детдоме

Воспитанники расформированного курганского дома ребенка стали жертвами истязаний в детдоме

Экипаж МКС обнаружил новое возможное место утечки воздуха в модуле "Звезда"

Суд в Екатеринбурге оправдал трех экс-полицейских по делу об изнасиловании

Суд в Екатеринбурге оправдал трех экс-полицейских по делу об изнасиловании
Пандемия коронавируса

Эксперт объяснила случаи тяжелого течения COVID у привитых пожилых людей

Дальневосточный федеральный университет возглавил выходец из "Бауманки"

Экипаж МКС укроется в космических кораблях из-за угрозы космического мусора

Экипаж МКС укроется в космических кораблях из-за угрозы космического мусора

В Петербурге 22 человека попали в полицию после массовой драки

В Петербурге 22 человека попали в полицию после массовой драки

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 ноября

В РФ могут отключить более половины корпоративных номеров с 1 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });