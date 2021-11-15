Боррель заявил, что под санкции ЕС подпадет значительное число лиц и структур Белоруссии

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Новый пакет санкции против Белоруссии затронет значительное количество физических и юридических лиц, его окончательно сформируют в ближайшие дни, сообщил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Формирование нового пакета санкций будет завершено в ближайшие дни. Он затронет весьма значительное число как физических лиц, так и структур", - сказал Боррель на пресс-конференции.

В понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что главы МИД стран ЕС согласовали пятый пакет санкций в отношении Белоруссии, не исключен и шестой пакет.

Ранее сообщалось, что на встрече в Брюсселе главы МИД стран ЕС модифицировали санкционный режим против Белоруссии, сделав возможным введение ограничений в ответ на миграционный кризис, произошедший на границе союза и Белоруссии из-за прибытия мигрантов из ближневосточных стран.

В опубликованном документе отмечается, что Брюссель теперь "сможет преследовать физические и юридические лица, которые организуют или содействуют деятельности режима Лукашенко", направленной, по мнению Брюсселя, на создание миграционного кризиса у границ ЕС.

В Брюсселе в понедельник проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, одной из основных ее тем стал миграционный кризис у восточных границ Евросоюза.