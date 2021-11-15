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Главы МИД ЕС модифицировали санкционный режим против Белоруссии

Главы МИД ЕС модифицировали санкционный режим против Белоруссии
Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Главы МИД ЕС модифицировали санкционный режим против Белоруссии, сделав возможным введение ограничений в ответ на кризис, развернувшийся на границе союза и Белоруссии из-за прибытия мигрантов из ближневосточных стран, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.

"Совет ЕС (на уровне глав МИД - ИФ) внес поправки в санкционный режим с учетом ситуации на границе ЕС с Белоруссией", - отмечается в нем.

В документе отмечается, что Брюссель теперь "сможет преследовать физические и юридические лица, которые организуют или содействуют деятельности режима Лукашенко", направленной, по мнению Брюсселя, на создание миграционного кризиса у границ ЕС.

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ЕС Белоруссия Александр Лукашенко

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