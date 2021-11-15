НАСА рассмотрит ракеты частных компаний для доставки астронавтов на Луну

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассмотрит варианты ракет-носителей, которые в будущем могут быть задействованы для полета человека на Луну, говорится в докладе Генеральной инспекции управления.

"Хотя Конгресс в 2010 году и поручил NASA разработать SLS (Space Launch System - ИФ) и Orion для достижения целей по исследованию космоса, управление может в скором времени начать пользоваться более доступными по средствам коммерческими вариантами для транспортировки людей на Луну и за её пределы", - говорится в докладе инспекции.

Как отмечается в докладе, в ближайшем будущем SLS будет единственной ракетой-носителем, способной вывести на лунную орбиту космический корабль Orion массой 27 метрических тонн. Однако в NASA ожидают, что в течение следующих 5-7 лет могут появиться другие коммерческие альтернативы, разработанные в том числе такими компаниями как SpaceX и Blue Origin. Они будут легче и дешевле SLS, а также бих можно будет использовать повторно.

SLS (Space Launch System) - американская сверхтяжёлая ракета-носитель, разрабатываемая NASA для пилотируемых миссий за пределы околоземной орбиты. Первый беспилотный запуск запланирован на середину 2020 года, а первый пилотируемый - на 2023 год. В рамках программы Artemis ракета SLS будет использоваться для запуска пилотируемого корабля Orion, в том числе на Луну.

Система в базовой версии будет способна выводить 95 тонн груза на опорную орбиту. Дальнейшее развитие конструкции ракеты-носителя должно обеспечить увеличение грузоподъёмности до 130 тонн. Она станет самой мощной космической ракетой в мире.