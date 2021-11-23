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Запуск космического телескопа James Webb перенесли на 22 декабря

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Запуск космического телескопа James Webb переносится с 18 декабря на 22 декабря из-за инцидента в цехе вертикальной сборки во время подготовки аппарата к пуску, сообщило НАСА.

"Дата запуска телескопа James Webb переносится на срок не ранее 22 декабря для проведения дополнительных проверок телескопа из-за недавнего инцидента, произошедшего во время подготовки телескопа к запуску", - говорится в сообщении НАСА.

По данным НАСА, инцидент произошёл на объекте ответственной за миссию компании Arianespace, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.

"Специалисты готовили телескоп к пристыковке к переходному отсеку ракеты-носителя Ariane-5. Однако в результате внезапного незапланированного отстёгивания одного из зажимов, который удерживает телескоп пристыкованным к переходному отсеку, по всему телескопу прошла вибрационная волна", - объяснили в НАСА.

Отмечается, что для расследования произошедшего была созвана совместная комиссия во главе с NASA, которая проведёт дополнительные испытания, чтобы определить, был ли нанесён какой-либо урон аппарату.

Отчет комиссии будет опубликован в конце этой недели, уточнили в НАСА.

По плану James Webb должен стартовать с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе Ariane-5, разработанной европейской частной компании Arianespace.

По замыслу разработчиков, ракета должна вывести аппарат на орбиту, после чего Webb самостоятельно продолжит четырёхнедельный путь к своему пункту назначения - второй точке Лагранжа системы Солнце-Земля.

Достигнув намеченной орбиты, James Webb начнёт исследования космос для поиска причин формирования вселенной и знаков потенциальной жизни на тысячах экзопланет, обнаруженных учёными в последние годы. В миссии принимают участие НАСА, а также Европейское космическое агентство (ESA) и Канадское космическое агентство (CSA).

James Webb был разработан с целью продолжить и дополнить исследования космического телескопа Hubble, обладая по сравнению с ним большим охватом диапазона длин волн и улучшенной чувствительностью (в 100 раз). Телескоп оборудован рядом спектрографов, коронаграфов и камер для более качественного исследования Солнечной системы, чем его предшественники.

Идея создания телескопа возникла ещё в 1996 году, и изначально запуск телескопа планировался на 2007 год. Однако пуск аппарата неоднократно откладывался, а стоимость проекта со временем достигла около 10 млрд долларов.

James Webb НАСА

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