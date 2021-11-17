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США и Китай договорились ослабить визовые ограничения для журналистов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - США и Китай ослабляют визовые ограничения для своих журналистов, сообщает The Hill со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США.

По его данным, США и Китай обсуждали вопрос в течение нескольких месяцев. В итоге они согласились предоставить журналистам многократные годовые визы, которые могут быть продлены.

Отмечается, что журналисты смогут путешествовать по миру, не опасаясь, что не смогут вернуться в США или Китай.

Госдепартамент рассматривает эту сделку "как начальные шаги", заявил представитель госдепа.

Тем временем китайские СМИ также сообщили о "хороших новостях" после виртуального саммита президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Они отметили, что в преддверии саммита две страны гарантировали друг другу, что аккредитованные журналисты двух стран могут въезжать и выезжать из стран, где работают, при условии соблюдения правил профилактики эпидемий.

Кроме того, американская сторона обещала выдавать китайским журналистам въездные визы сроком более одного года и немедленно инициирует внутренние процедуры для решения вопроса о продлении виз китайским журналистам.

Китай со своей стороны также обязался выдать американским журналистам такую же визу и на тот же срок.

Новым журналистам Китай и США договорились выдавать визу в соответствии с действующими законами и правилами.

Напряженность в ситуации с журналистами между Китаем и США усилилась в начале 2020 года, когда бывший президент США Дональд Трамп заявлял о китайском происхождении коронавируса и ограничил число граждан Китая, которым было разрешено работать в Соединенных Штатах в китайских государственных СМИ.

Две недели спустя Китай выслал журналистов, работающих в трех американских газетах - New York Times, The Wall Street Journal и Washington Post .

В ответ на это в начале мая 2020 года Трамп ограничил визы для китайских журналистов сроком до 90 дней. Ранее китайским журналистам выдавались годичные визы, которые позволяли им покидать США и возвращаться на протяжении всего срока пребывания.

США Китай

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