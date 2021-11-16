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Байден предложил Си Цзиньпину установить разумные ограничения для США и КНР

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином напомнил собеседнику об их ответственности за то, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в конфликт. Для этого он предложил установить некоторые разумные ограничения, передают американские СМИ.

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"Как я уже говорил ранее, мне кажется, что наша ответственность как лидеров Китая и Соединенных Штатов заключается в том, чтобы конкуренция между нашими двумя странами не переросла в конфликт, преднамеренный или непреднамеренный. Просто прямая конкуренция", - сказал Байден.

Он также предложил установить некоторые ограничения в отношениях США и Китая.

"Мне кажется, мы должны установить некоторые ограничения, сообразующиеся со здравым смыслом, быть ясными и честными там, где мы не согласны, и работать вместе там, где наши интересы пересекаются", - продолжил Байден.

Президент США попросил лидера КНР общаться "честно и напрямую" по целому ряду тем для обсуждения.

Он сказал, что в ходе встречи планирует поднять вопросы прав человека, экономики и необходимости обеспечения свободного и справедливого Индо-Тихоокеанского региона.

"Мы несем ответственность, как перед миром, так и перед нашим народом", - подчеркнул Байден.

Переговоры двух лидеров проходят в виртуальном формате. В Вашингтоне сейчас вечер понедельника, в Пекине - утро вторника.

США Китай Джо Байден Си Цзиньпин

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