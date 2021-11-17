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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В ООН сообщили, что производство опиума в Афганистане выросло на 8% в этом году

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Объем производства опиума в Афганистане в этом году вырос на 8% и достиг 6,8 тыс. тонн, сообщило в среду Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН).

"Этот рост означает, что на рынки по всему миру поступит 320 тонн чистого героина", - говорится в новом отчете ООН, посвященном ситуации с производством наркотиков в Афганистане.

Отмечается, что Афганистан в настоящее время снабжает опиатами 80% всех потребителей в мире. В прошлом году 85% всего опиума было произведено в этой стране.

"Сложившаяся в Афганистане ситуация требует срочного вмешательства международного сообщества. Необходимо в рамках поддержки ООН афганского народа добиться устойчивого сокращения незаконного выращивания и производства наркотиков, а также спроса на эту продукцию в мире", - заявила глава управления Гада Вали, чьи слова приводятся на сайте ООН.

По данным УНП ООН, прибыль от производства опиатов составила в 2021 году от $1,8 млрд до $2,7 млрд, а их продажа за пределами страны принесла гораздо больше дохода. Политическая нестабильность в Афганистане привела к росту цен на опиум, которые почти удвоились по сравнению с майскими показателями.

Более высокие цены могут сподвигнуть фермеров увеличить объемы производства.

Афганистан ООН

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