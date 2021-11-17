Лавров допустил, что Киев может спровоцировать инциденты в расчете на помощь Запада

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский не против спровоцировать инциденты для того, чтобы получать помощь Запада.

"Мы видим четкое стремление киевского режима отвлечь внимание от своего курса на разрушение минского комплекса мер путем нагнетания всякого рода страшилок, включая российскую угрозу. Обращаются к Берлину, Парижу с призывами защитить, обращаются к НАТО, чтобы направить войска на защиту свободной демократической Украины, с британцами договариваются о создании каких-то военно-морских баз и многое другое", - сказал Лавров в среду на пресс-конференции в Москве.

Он напомнил, что главы МИД ФРГ и Франции по итогам недавних встреч с украинским коллегой выпустили заявление, в котором "опять расставили акценты исключительно по партитуре Киева и пригрозили РФ ужасными последствиями", если Россия "будет продолжать создавать угрозу для безопасности Украины".

"Ясно, что это отвлечение внимания. Ясно, что Зеленский не прочь спровоцировать какие-то инциденты в расчете на то, что как говорил Остап Бендер: "Заграница нам поможет", - сказал российский министр.