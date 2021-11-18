В Пентагоне заявили, что США не могут понять намерений РФ в отношении Украины

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - США продолжают следить за действиями военных РФ у границ с Украиной, но не могут до конца разгадать планы Москвы и считают необходимым для нее быть более транспарентной, заявил в среду шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Что касается наращивания военного присутствия (России - ИФ) на границе с Украиной: мы очень внимательно следим за этим, и я регулярно, часто контактирую с главой Европейского командования ВС США генералом Тодом Уолтерсом", - сказал он на брифинге.

Он отметил, что США не могут точно определить намерения Москвы в отношении Украины.

"Я призываю Россию быть более транспарентной по поводу того, что она собирается делать, и предпринимать шаги в соответствии с минскими договоренностями", - также сказал министр.

Остин подчеркнул, что поддержка Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Украины "непоколебима".

Шеф Пентагона отметил, что США продолжают наблюдать "тревожащее" поведение России и не прекратят призывать ее действовать более ответственно и открыто.

Ранее, 15 ноября, США и их союзники в Европе обсудили возможные ответы на случай, если Россия предпримет агрессивные действия в отношении Украины. В частности, по данным собеседников агентства Bloomberg, в ходе этих обсуждений речь шла о новых санкциях в отношении Москвы, а также о дальнейшем оказании содействия Киеву в сфере безопасности.