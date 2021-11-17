В западной части Кабула произошел взрыв

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В районе Даштэ Барчи в западной части афганской столицы произошел взрыв, сообщает в среду информационное агентство Aamaj News.

Начальник пресс-центра МВД движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Кари Саид Хости сообщил в твиттере, что в результате взрыва один человек был убит, шесть других, в том числе три женщины, получили ранения.

По сведениям Aamaj News, сработало взрывное устройство, прикрепленное к микроавтобусу. Агентство сообщает также о втором за сегодняшний день взрыве, прогремевшем позже в Кабуле. На видео, обнародованном агентством на своем сайте, видна горящая машина. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп пока не взяла на себя ответственность за происходящее.