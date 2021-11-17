В западной части Кабула произошел взрыв
Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В районе Даштэ Барчи в западной части афганской столицы произошел взрыв, сообщает в среду информационное агентство Aamaj News.
Начальник пресс-центра МВД движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Кари Саид Хости сообщил в твиттере, что в результате взрыва один человек был убит, шесть других, в том числе три женщины, получили ранения.
По сведениям Aamaj News, сработало взрывное устройство, прикрепленное к микроавтобусу. Агентство сообщает также о втором за сегодняшний день взрыве, прогремевшем позже в Кабуле. На видео, обнародованном агентством на своем сайте, видна горящая машина. Другие подробности произошедшего не сообщаются.
Ни одна из действующих в стране вооруженных групп пока не взяла на себя ответственность за происходящее.
د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی وایي، نن مازدیګر مهال د کابل ښاره د ۱۳مې امنیتي حوزې اړوند په نقاش سیمه کې پر یو ټونس موټر چاودنه شوې ده.— Aamaj News (@aamajnews24) November 17, 2021
هغه زیاتوي، په دې پېښه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او شپږ تنه ټپیان شوي، چې درې مېرمنې هم پکې شاملې دي.#آماج_نیوز pic.twitter.com/24MYoIOEEg