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Спецрейс доставит в Кабул первую партию гуманитарной помощи

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Первый спецборт с российской гуманитарной помощью для афганского народа прибудет в Кабул 18 ноября, военные доставят 36 тонн продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"Спецрейсами Минобороны России, которыми вывозятся наши граждане, в Афганистан доставляется большая партия гумгрузов, сформированных МЧС РФ. Это продукты, медикаменты, товары первой необходимости. Первая доставка с 36 тоннами состоится 18 ноября", - сказал Жирнов в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

Он уточнил, что "затем будут еще две партии военно-транспортных самолетов с гумгрузами".

"Всего ими (спецбортами - ИФ) привезут свыше 100 тонн гумпомощи. Талибы (движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России - ИФ) гарантировали, что она будет распределена среди нуждающихся", - подчеркнул посол.

По словам Жирнова, "это важно", так как нынешние "афганские власти понимают, что если произойдет "осечка", это серьезно осложнит их дальнейшую работу с иностранными донорами".

"Мы готовы вывезти всех зачисленных в наши вузы афганцев, которые выразят такое желание. На спецрейсы записалось почти 900 студентов. Талибы выступают за продолжение образовательных программ в России для афганских граждан", - заявил посол в беседе с изданием.

Ранее, 17 ноября, в западной части Кабула произошел взрыв. Начальник пресс-центра МВД движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Кари Саид Хости сообщил в твиттере, что в результате взрыва один человек был убит, шесть других, в том числе три женщины, получили ранения. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп пока не взяла на себя ответственность за происходящее.

Кабул Афганистан

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