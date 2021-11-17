Госдеп США внес РФ в черный список по свободе вероисповедания

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США включил Россию в список стран, в которых нарушается свобода вероисповедания. Об этом говорится в ежегодном докладе госдепартамента США о свободе вероисповедания в мире.

"Я выделяю Мьянму, КНР, Эритрею, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан как страны, вызывающие особое беспокойство в связи с тем, что они допускали систематические, продолжающиеся и вопиющие нарушения свободы вероисповедания", - говорится в коммюнике, опубликованном в среду на сайте госдепа от имени госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Сложности со свободой вероисповедания в современном мире носят структурный, системный и глубоко укоренившийся характер. Они требуют постоянной глобальной приверженности ото всех, кто не желает мириться с ненавистью и нетерпимостью. Они требуют неотложного внимания международного сообщества", - добавил он.

В 2016 году, когда Россия также была в этом списке, авторы доклада подчеркивали, что российские власти "в целом не ограничивают деятельность иудейских или христианских религиозных объединений, однако ограничивали деятельность мусульман, а также других групп, таких, как "Свидетели Иеговы" (признаны в РФ экстремистской организацией), пятидесятники и сайентологи".

Также в докладе отмечались "случаи насилия на религиозной почве". Вместе с тем, "в отличие от прошлых лет, не было сообщений о действиях антисемитского характера во время демонстраций националистов".