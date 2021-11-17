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Президент Молдавии опровергла слухи о возможной отставке правительства

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Об отставке молдавского правительства или премьер-министра Натальи Гаврилицы речь не идет, заявила президент Молдавии Майя Санду в среду вечером в ходе передачи на телеканале JurnalTV.

"Это абсолютно не так, никто не собирается принести премьера в жертву. Наоборот - Наталия Гаврилица отлично разбирается, справляется со всеми задачами в очень сложной ситуации, когда Молдавия сталкивается с множеством вызовов", - сказала Санду.

Она также подчеркнула, что "молдавского премьера уже знают и уважают на международном уровне". "Мы видели на этой неделе, как она представила в Лондоне инвестиционные возможности Молдавии, общалась с потенциальными инвесторами. Речь об отставке не идет – категорически заявляю", - сказала президент.

На этой неделе правительство Молдавии отметило сто дней со дня получения вотума доверия парламента. На фоне повышения тарифов на газ и цепной реакции роста цен в обществе стали обсуждать вопрос о возможной отставке правительства.

Молдавия Майя Санду Наталья Гаврилица

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