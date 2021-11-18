Глава Минздрава Молдавии сохранила свой пост

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Вотум недоверия министру здравоохранения Молдавии Алле Немеренко был отклонен голосами парламентского большинства. Как передает корреспондент "Интерфакса" из парламента, такое решение было принято в четверг поздно вечером.

"За" вотум проголосовал только 21 депутат (из 101) от Блока коммунистов и социалистов (БКС), который и внес в парламент проект резолюции. Парламентское большинство от партии "Действие и солидарность" не поддержало инициативу оппозиции.

Решение было принято поздно вечером, после выступления министра, обсуждения, ответа на вопросы и выступления депутатов. К этому времени многие депутаты покинули зал заседаний.

Представители оппозиции обвинили министра здравоохранения в плохом управлении пандемическим кризисом, пренебрежительном отношении к медицинскому персоналу.

"Вакцинация - полный провал. Дошли до того, что вакцинируем на улицах, на велосипедах, на телегах. И никто за это не отвечает. Из-за плохого управления процессом вакцинации, тысячи вакцин оказались просроченными. Я не говорю о том, что их кому-то вкололи. Нет, их просто выбросили. А это наши деньги, которых не хватает сейчас, в том числе в сфере здравоохранения", - сказал депутат-социалист Владимир Односталко.

По его словам, многих лекарств не хватает, а цены на лекарства выросли на 20-30%.

"Министр позволяет себе выборочный подход к различным медицинским учреждениям. В самой плохой ситуации оказались больницы Кишинева, а в них более 1 700 мест для больных COVID-19. Министру Немеренко почему-то не нравятся муниципальные больницы", - отметил депутат.

Немеренко категорически отвергла все обвинения. Она заявила, что оппозиция, как минимум, опоздала с внесением проекта резолюции о вотуме недоверия.

"У нас ситуация улучшается. Мы преодолели пик четвертой волны COVID-19. У нас сейчас ситуация лучше, чем во всех странах региона. За последнюю неделю зарегистрировано 184 новых случая коронавируса на 100 тысяч населения", - сказала министр.

Она напомнила, что правительство было утверждено только 6 августа. "Когда я пришла, в министерстве была ужасная ситуация. Были огромные долги по всем статьям, экономические агенты отказывались поставлять лекарства, так как министерство им задолжало более 80 млн леев (более 2 млн евро). Все деньги медицинских учреждений были потрачены на зарплату и ничего больше. Мы тогда получили партию вакцины Pfizer, но бывшее министерство не позаботилось о том, чтобы приобрести растворитель для нее", - подчеркнула Немеренко.

Депутаты парламентского большинства поддержали министра. Они долго аплодировали стоя после ее выступления, поддержав действия министерства.

Ранее БКС выдвигал вотум недоверия министру юстиции Серджиу Литвиненко, который также был отклонен парламентским большинством.