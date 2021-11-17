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Российский генерал доставил спецрейсом тело армянского военнослужащего из Баку в Ереван

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Тело одного военнослужащего ВС Армении, погибшего в ходе боев с подразделениями Азербайджана на восточном участке армяно-азербайджанской приграничной линии 16 ноября, доставлено в Ереван из Баку, сообщает Минобороны Армении.

"Вечером 17 ноября заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Рустам Мурадов спецбортом доставил из Баку в Ереван тело одного военнослужащего ВС Армении, погибшего в результате боев 16 ноября", - сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что с генералом Мурадовым встретился министр обороны Армении Сурен Папикян.

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"На встрече Папикян представил детали произошедших 16 ноября боев, предоставил данные о плененных армянских военнослужащих. Достигнута договоренность продолжить интенсивные работы в направлении возвращения плененных военнослужащих и поиска пропавших без вести военнослужащих", - отметили в Минобороны.

Ранее в среду Минобороны Армении сообщало об одном погибшем военнослужащем, а также о пленении азербайджанской стороной 13 армянских военных, связь с 24 военными потеряна. Обстановка на восточном направлении армяно-азербайджанской границы в Сюникской области обострилась 13 ноября. Тогда Минобороны Армении сообщило, что военные Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление, которое было предотвращено. В ведомстве сообщали, что при посредничестве российской стороны велись переговоры по урегулированию ситуации.

15 ноября Пашинян заявил на заседании Совета безопасности, что азербайджанские войска вторглись в страну на восточном направлении границы. Генпрокуратура Армении сообщила, что военные Азербайджана пересекли границу в направлении города Сисиан в Сюникской области на юге Армении. Со своей стороны в Баку сообщали об атаке армянскими военными азербайджанских боевых постов и возложили ответственность за обострение обстановки на Ереван.

Вечером во вторник при посредничестве России на армяно-азербайджанской границе было объявлено перемирие.

Армения Азербайджан Минобороны Армении

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