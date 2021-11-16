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Азербайджан и Армения прекратили боевые действия после переговоров с Шойгу

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Азербайджан и Армения прекратили боевые действия в районе границы после телефонных переговоров, которые провел министр обороны России Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем", - говорится в сообщении военного ведомства.

В результате телефонных переговоров с главами военных ведомств Азербайджана и Армении, проведенных по инициативе Шойгу, Баку и Ереван приняли меры по стабилизации обстановки в районе границы, заявили в военном ведомстве РФ.

В свою очередь Минобороны Армении сообщило, что при посредничестве России на армяно-азербайджанской границе объявлено перемирие.

"В соответствии с достигнутой при посредничестве российской стороны договоренностью с 18:30 на восточном участке армяно-азербайджанской границы огонь прекращен, обстановка сравнительно стабилизировалась", - говорится в сообщении.

В Минобороны Армении также заявили, что в результате боев с вооруженными силами Азербайджана с армянской стороны есть один погибший - контрактный военнослужащий Меруджан Арутюнян 1991 года рождения.

"Количество раненых также уточняется. 12 армянских военнослужащих взяты в плен", - сообщили в военном ведомстве.

Отмечается также, что в результате действий армянской стороны "среди личного состава ВС Азербайджана есть многочисленные погибшие, несколько единиц бронетехники выведены из строя или уничтожены".

Сергей Шойгу Минобороны РФ Армения Азербайджан

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