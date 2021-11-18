Небензя заявил, что РФ направит в Афганистан гуманитарную помощь

Решить проблемы Афганистана без размораживания средств по линии международных финансовых институтов не удастся, считает он

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Оказание гуманитарной помощи Афганистану является первоочередной задачей, Россия в ближайшее время направит в страну продовольствие и медикаменты, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Первоочередной задачей на настоящий момент является оказание Афганистану срочной гуманитарной помощи. Приветствуем оперативные действия, предпринятые ООН на этом направлении, и без раскачки налаженное взаимодействие с местными властями", - заявил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

"В свою очередь, готовы также внести свой вклад в это общее дело. В ближайшее время направим в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости. Рассчитываем, что ключевые доноры также проявят необходимую в критической ситуации щедрость", - отметил он.

При этом дипломат подчеркнул, что "как бы сейчас ни наращивалась помощь по линии УКГВ (Управления по координации гуманитарных вопросов - ИФ), фондов и программ, без размораживания средств по линии международных финансовых институтов социально-экономические проблемы Афганистана решить не удастся".

Небензя уточнил, что РФ поддерживает подключение фондов и программ ООН к работе с профильными министерствами для распределения размороженных средств в целях обеспечения непрерывной работы различных категорий госслужащих по оказанию услуг населению.