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Несколько сотен афганцев с паспортами РФ вывезут сегодня в Россию

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Партия гуманитарной помощи прибыла в четверг из России в Афганистан, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Кабуле; кроме того, сегодня планируется вывезти из Афганистана в РФ несколько сотен граждан этой страны.

"Да, действительно партия гумпомощи прибыла уже в Кабул. Сегодня доставлено 36 тонн продовольствия и предметов первой необходимости", - сказал агентству пресс-секретарь российской дипмиссии в Афганистане Евгений Егоров.

Он подчеркнул, что вопрос даты следующей поставки - технический: "ориентируемся на ближайшее время".

Отвечая на вопрос, будут ли обратным рейсом эвакуированы находящиеся в Афганистане россияне, российский дипломат сказал: "Речи об эвакуации не идет, несколько сотен афганцев с российскими паспортами попросили нас о содействии в их выезде в Россию, что и будет осуществлено обратными рейсами".

Между тем в Минобороны РФ сообщили, что в четверг с афганской территории вывезут более 380 человек - это граждане РФ и других стран (Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана). Там заявили, что работа организована министром обороны Сергеем Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил "Известиям", что всего спецрейсами Минобороны РФ в Афганистан будет доставлено свыше 100 тонн гуманитарной помощи.

Афганистан

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