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В Белоруссии сообщили о перестройке экономики из-за западных санкций

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Белорусские власти ведут перестройку экономики в связи с усилением западных санкций, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Мы на эту тему (усиления санкций - ИФ) не рефлексируем. Естественно, что нами постоянно ведется работа по перестройке экономики Белоруссии с учетом рисков, которые складываются из тех нелегитимных и несправедливых ограничений", - сказал Головченко в комментарии по поводу влияния санкций на белорусскую экономику.

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Видеокомментарий премьера в кулуарах межправсовета ЕАЭС, который проходит в Ереване, распространила его пресс-служба.

При этом он не стал раскрывать инструментарий преодоления негативного влияния санкций. "Методы и инструменты - это должно остаться нашим ноу-хау", - сказал Головченко.

"Санкции действуют достаточно давно, особенно в отношении крупнейших предприятий. Тем не менее, результаты работы за девять месяцев (рост ВВП на 2,7% - ИФ) выглядят достаточно убедительно, и это самый лучший ответ", - считает он.

Белорусский премьер отметил солидарную позицию в части оценки санкции со стороны руководства правительства России. По его словам, глава правительства РФ Михаил Мишустин "в ходе заседания межправсовета ЕАЭС подчеркнул, что меры, которые применяются в отношении нашей страны (Белоруссии - ИФ) абсолютно нелегитимны и противоречащими международному праву".

Белоруссия

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