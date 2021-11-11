Лукашенко пригрозил перекрыть газ по "Ямалу-Европе" в случае закрытия границ с Белоруссией

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг посоветовал Западу думать, прежде чем грозить Белоруссии новыми санкциями и закрытием границ, и в ответ пригрозил перекрыть транзит газа в Европу.

"Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом", - приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

"А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем", - заявил глава государства.

Через Белоруссию идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал-Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились, отметил Лукашенко.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", - заявил он.

МИД должен предупредить всех в Европе, если они введут дополнительные "непереваримые" и "неприемлемые" для нас санкции, мы должны отвечать, отметил президент.

"Как отвечать - мы с вами договаривались полгода назад", - сказал Лукашенко.

Миграционный кризис

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда к польской границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, в надежде попасть в Евросоюз. В Польше назвали ситуацию самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть в ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос возле границ Евросоюза, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, когда пытаются попасть в Европу, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.