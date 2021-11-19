На МКС отправят разработанный РФ и Венгрией прибор для изучения космической погоды

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Венгрия планирует отправить на МКС разработанное совместно с РФ устройство для исследования космической погоды в 2025 году, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

"Венгерский астронавт прибудет на МКС вместе с устройством по исследованию космической погоды, которое в данный момент разрабатывается в рамках совместного российско-венгерского технологического проекта, и установит его на МКС", - заявил Сиярто в ходе совещания Европейского космического агентства.

Сиярто отметил, развертывание и использование аппарата включены в исследовательскую программу страны на МКС.

По его словам, его доставка на станцию и установка будут осуществлены в кооперации с венгерским космонавтом, который должен прибыть на станцию к 2025 году. Среди его задач - проведение тестов и экспериментов, связанных с дозиметрией, космобиологией, исследованием материалов и фармакологией.

Он отметил, что процесс отбора астронавтов уже начался и продлится до января 2022 года.

Также, по словам Сиярто, среди планов Венгрии - запуск первого в истории страны телекоммуникационного спутника, который будет обеспечивать теле- и радиосвязь на территории Европы, а также создание инфраструктуры для будущего спутника на геостационарной орбите, место под который Венгрия получит к 2024 году.