Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На МКС отправят разработанный РФ и Венгрией прибор для изучения космической погоды

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Венгрия планирует отправить на МКС разработанное совместно с РФ устройство для исследования космической погоды в 2025 году, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

"Венгерский астронавт прибудет на МКС вместе с устройством по исследованию космической погоды, которое в данный момент разрабатывается в рамках совместного российско-венгерского технологического проекта, и установит его на МКС", - заявил Сиярто в ходе совещания Европейского космического агентства.

Сиярто отметил, развертывание и использование аппарата включены в исследовательскую программу страны на МКС.

По его словам, его доставка на станцию и установка будут осуществлены в кооперации с венгерским космонавтом, который должен прибыть на станцию к 2025 году. Среди его задач - проведение тестов и экспериментов, связанных с дозиметрией, космобиологией, исследованием материалов и фармакологией.

Он отметил, что процесс отбора астронавтов уже начался и продлится до января 2022 года.

Также, по словам Сиярто, среди планов Венгрии - запуск первого в истории страны телекоммуникационного спутника, который будет обеспечивать теле- и радиосвязь на территории Европы, а также создание инфраструктуры для будущего спутника на геостационарной орбите, место под который Венгрия получит к 2024 году.

Петер Сиярто МКС Венгрия

Новости

Посла Болгарии вызвали в МИД Украины из-за высказываний президента о Крыме

Омбудсмен Грузии заявила, что у Саакашвили развилось опасное осложнение

Саакашвили будет переведен в военный госпиталь в городе Гори

Саакашвили будет переведен в военный госпиталь в городе Гори

Первый энергоблок БелАЭС вновь подключен к энергосети

Пандемия коронавируса

Власти Австрии объявили новый тотальный локдаун с 22 ноября

Власти Австрии объявили новый тотальный локдаун с 22 ноября

Косачев счел идею Конгресса США о непризнании Путина президентом вмешательством в дела РФ

СК Белорусии признал 65 человек потерпевшими по делу о жестокости на границе

Посольство РФ потребовало от США прекратить преследование российской диаспоры

Что случилось этой ночью: пятница, 19 ноября

NYT сообщила, что США считают Иран ответственным за удар по базе "Ат-Танф"

NYT сообщила, что США считают Иран ответственным за удар по базе "Ат-Танф"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });