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Космический корабль Cygnus покинет МКС после четырехмесячного пребывания в ее составе

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus ("Сигнус") корпорации Northrop Grumman после четырехмесячного пребывания в составе Международной космической станции (МКС) в субботу должен отстыковаться от нее и отправиться в автономный полет, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Операция по отстыковке "грузовика" от американского сегмента станции - модуля Unity намечена на 11:00 по времени Восточного побережья США (19:00 мск). С помощью 17-метровой дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 корабль будет отведен от станции на безопасное расстояние и выпущен в автономный полет. Cygnus заберет с собой со станции мусор и отходы.

В ходе автономного полета корабля на нем с помощью специальных датчиков будут проводиться исследования эффективности его термозащиты. По командам из Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне 15 декабря он будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Как сообщало НАСА, выведенный на орбиту с помощью ракеты-носителя Antares "грузовик" Cygnus 12 августа доставил на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Миссия была осуществлена в рамках коммерческого контракта НАСА с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Это уже 16-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman на МКС. Один из них (в 2014 году) был неудачным, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

В настоящее время на станции находится семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавт НАСА Марк Ванде Хай, а также прибывшие 12 ноября на корабле Crew Dragon-3 компании SpaceX астронавты НАСА Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер. Предполагается, что экипаж Crew Dragon-3 будет работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

НАСА МКС Cygnus

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