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Варшава уведомила Минск о приостановке грузового ж/д сообщения в Кузнице

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Польша официально уведомила Белоруссию о намерении приостановить грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска Кузница, сообщает белорусский государственный пограничный комитет в пятницу.

"Госпогранкомитетом Белоруссии получено официальное письмо от польской стороны относительно её намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска Кузница", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГПК.

Ранее сообщалось, что рядом с пограничным пунктом пропуска Кузница находятся мигранты, прибывшие на границу с целью попасть в ЕС.

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