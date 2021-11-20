В Польше зафиксировали меньше попыток прорыва границы мигрантами

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Пограничная стража Польши накануне наблюдала меньшее число попыток нелегальных мигрантов прорваться в страну из Белоруссии, чем ранее на этой неделе, сообщили в субботу западные СМИ.

"Вчера... было несколько попыток силой пересечь границу. Самая большая группа состояла из примерно 200 иностранцев, другие - человек из 10. Иностранцы вели себя агрессивно: они швырялись камнями, петардами, использовали слезоточивый газ", - цитируют они сообщение польских пограничников.

В ведомстве отметили, что в пятницу были зафиксированы 195 попыток незаконного пересечения границы, тогда как в четверг таковых было 250, а в среду - 501.

Также, согласно утверждениям польской стороны, у приграничной деревни Старжина белорусские служащие кидали камни в сторону польских пограничников, полицейских и солдат, тем самым повредив полицейские автомобили.

"Нет, политический кризис не подошел к концу. Белоруссия все еще заинтересована в эскалации ситуации и в продолжении операций против Польши", - заявил представитель службы безопасности Польши Станислав Зарын.

Тем временем, премьер Польши Матеуш Моравецкий в воскресенье посетит Литву, Латвию и Эстонию для обсуждения пограничного кризиса.

Миграционный кризис

Острая фаза кризиса на белорусско-польской границе началась на прошлой неделе, когда к границе, в надежде проникнуть на территорию ЕС, подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Позже под давлением властей Польши и Евросоюза, ряд авиакомпаний, в частности из Сирии, Ирака, ОАЭ, Турции и Ливана ограничили полеты в Минск для того, чтобы сдержать поток желающих перебраться через Белоруссию на территорию ЕС. Авиакомпании, в частности иракская, начали вывозные рейсы тех, кто выразил желание вернуться домой из Белоруссии.

В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС. Страны Балтии возлагают на Минск ответственность за организацию потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.