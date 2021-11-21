МИД КНДР отверг проект резолюции ГА ООН о нарушении прав человека в Северной Корее

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Пхеньян в воскресенье отклонил проект резолюции Генассамблеи ООН с критикой нарушений прав человека в КНДР и заявил о готовности продолжать решительно противостоять "враждебным силам".

"Мы никогда не потерпим никаких попыток, нарушающих суверенитет нашего государства, и будем продолжать решительно противодействовать все усиливающимся действиям враждебных сил против нас", - говорится в заявлении МИД КНДР, распространенном официальным Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Реакция Пхеньяна последовала вслед за принятием проекта резолюции Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН. Северокорейский МИД назвал ее "продуктом враждебной политики и политики двойных стандартов" против КНДР.

Как ожидается, эта резолюция будет одобрена Генеральной Ассамблеей в следующем месяце.