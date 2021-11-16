Северокорейские СМИ впервые за месяц опубликовали репортаж о работе Ким Чен Ына

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за месяц появился в государственных СМИ, он посетил город Самчжиен, где реализуется крупный строительный проект, сообщает ЦТАК.

В Самчжиене Ким Чен Ын "всесторонне ознакомился" со строительством города, положением коммунального хозяйства и земледелия.

Власти Северной Кореи повысили статус Самчжиена с уезда до города в 2019 году и призвали превратить этот район в "самый богатый" регион страны. Самчжиен, расположенный у подножия горы Пэктусан, является родиной покойного отца Ким Чен Ына - бывшего лидера страны Ким Чен Ира.

Первоначально планировалось завершить строительство в Самчжиене к 2020 году - к 75-летию основания правящей партии, но уложиться в срок не удалось из-за жестких санкций против КНДР и длительного закрытия границ из-за COVID-19.

Визит Ким Чен Ына в Самчжиен знаменует первое его появление в СМИ за последний месяц. До этого о деятельности северокорейского лидера в государственных СМИ сообщалось 11 октября. Любое длительное отсутствие Ким Чен Ына на публике вызывает за рубежом спекуляции по поводу состояния его здоровья.

Так, в 2014 году лидер КНДР не появлялся на публике около шести недель, а затем был запечатлен с тростью. Позднее разведывательное агентство Южной Кореи сообщило, что Ким Чен Ыну сделали операцию по удалению кисты на лодыжке.

Трехнедельное отсутствие северокорейского лидера на публике прошлой весной породило слухи, что он серьезно заболел после прохождения операции на сердце. Некоторые СМИ выражали предположения, что Ким Чен Ын мог скончаться. Другие отмечали, что он просто находится в изоляции вместе со своей семьей из предосторожности ввиду пандемии COVID-19.

А летом этого года СМИ заметили, что Ким Чен Ын существенно похудел, что вновь вызвало разговоры о вероятном наличии у него проблем со здоровьем. Некоторые даже предположили, что роль северокорейского лидера выполняет его двойник.