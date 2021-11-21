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Украинская разведка приготовилась к нападению России в январе-феврале 2022 года

Украинская разведка приготовилась к нападению России в январе-феврале 2022 года
Учения военных РФ и Белоруссии "Запад-2021"
Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что Россия сосредоточила у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.

"Наши оценки почти такие же, как у наших американских коллег", - сказал Буданов в интервью изданию Military Times, опубликованном в ночь на воскресенье.

По его словам, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньшее вторжение через соседнюю Белоруссию.

Глава ГУР отметил, что проведенные ранее российские военные учения "Запад-21" доказали, что РФ может одновременно высадить до 3,5 тыс. десантников и военнослужащих специальных операций.

По его мнению, суровые погодные условия не могли бы воспрепятствовать нападению РФ. "Это не проблема для нас и русских", - сказал Буданов о боях в холодную погоду.

При этом он отметил, что таким атакам предшествует серия психологических операций, которые уже в настоящее время проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность защищаться, включая протесты против вакцинации от COVID-19.

Руководитель разведывательного управления также уверен, что пограничный конфликт между Польшей и Белоруссией, которая пытается отправить беженцев в Европу через границу Польши, является частью этих усилий.

Буданов сказал, что в идеале США помогли бы сдерживать любое российское вторжение за счет дополнительной военной помощи и усиления дипломатического и экономического давления, включая ужесточение санкций против РФ, а также арест и блокировку российских банковских счетов.

По его словам, Украина изыскивает дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления, включая ракетные батареи "Патриот" и противоракетные, артиллерийские и минометные системы.

"Ни у одной страны, кроме Украины, нет открытой войны с Россией. А у нас уже семь лет. Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас. Сейчас для этого подходящее время. Потому что после этого может быть очень поздно", - резюмировал Буданов.

Украина ГУР США Кирилл Буданов

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