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Песков увидел искусственное нагнетание истерики о возможном вторжении на Украину

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Запад заявлениями о возможной подготовке российского вторжения на Украину искусственно нагнетает истерику, и в Кремле не исключают вероятности провокаций на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), комментируя реплику ведущего о том, что массовые статьи в западных странах и заявления политиков о том, что Россия готовит вторжение на Украину, заставляют задуматься о возможности провокации.

"Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть, Соединенные Штаты Америки", - продолжил Песков.

Он заметил, что такое поведение "не совсем логично и не совсем прилично".

Ранее американские СМИ сообщали, что разведка США предупредила европейских союзников о растущей угрозе российского вторжения на Украину с наступлением холодов. На Украине согласны с этим мнением: руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что Россия готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.

Дмитрий Песков США Украина

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