"Энергоатом" и Westinghouse подписали соглашения о постройке двух блоков Хмельницкой АЭС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американская Westinghouse и украинский "Энергоатом" подписали два соглашения по проектам строительства двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС по технологии АР1000.

Подписание документов состоялось в ходе международной конференции "Атомные возможности для развития страны" в понедельник в Киеве.

Одно из соглашений предусматривает закупку услуг американской компании по проектированию энергоблоков, другое – закупку тренажера и оборудования с длительным сроком эксплуатации.