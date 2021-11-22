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"Энергоатом" и Westinghouse подписали соглашения о постройке двух блоков Хмельницкой АЭС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американская Westinghouse и украинский "Энергоатом" подписали два соглашения по проектам строительства двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС по технологии АР1000.

Подписание документов состоялось в ходе международной конференции "Атомные возможности для развития страны" в понедельник в Киеве.

Одно из соглашений предусматривает закупку услуг американской компании по проектированию энергоблоков, другое – закупку тренажера и оборудования с длительным сроком эксплуатации.

США Украина Westinghouse Энергоатом

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