Украинский "Энергоатом" впервые в истории запустил в работу все 15 энергоблоков АЭС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - НАЭК "Энергоатом" Украины утром в воскресенье подключил к энергосистеме энергоблок №4 Ривненской АЭС, таким образом запустив в работу все имеющиеся 15 энергоблоков.

"30 января 2022 года, в 05:45 энергоблок №4 Ривненской атомной станции подключен к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности", - сообщила пресс-служба НАЭК.

Согласно сообщению, оборудование работает в заданном режиме.

Как подчеркнули в компании, "впервые за всю историю атомной энергетики Украины "Энергоатом" работает всеми 15 энергоблоками одновременно".