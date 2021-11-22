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Меркель назвала "очень драматичным" рост заболеваемости COVID-19 в ФРГ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель считает "очень драматичным" рост распространения коронавируса в ФРГ, такое заявление она сделала в понедельник коллегам по партии Христианско-демократический союз (ХДС), сообщает агентство Bloomberg.

По мнению Меркель, многие граждане не понимают серьезности ситуации и отказываются прививаться, если бы они это сделали, то это помогло бы всем гражданам ФРГ.

Она также высказалась за ужесточение мер по подавлению пандемии в федеральных землях ФРГ.

В настоящий момент самая тяжелая ситуация складывается в Саксонии, где индекс заболеваемости составляет 960,7 (случаев новых заболеваний за неделю на 100 тысяч человек). Там власти региона уже объявили локдаун – будут закрыты культурные учреждения, бары, клубы и дискотеки, а также рождественские базары, а отели не смогут принимать туристов. Помимо продуктовых магазинов открытыми останутся только библиотеки и магазины базового обеспечения граждан. Рестораны будут работать, но только для граждан с прививками или тех, кто переболел коронавирусом и выздоровел. Ограничения сохранятся до 12 декабря.

Германия Ангела Меркель коронавирус

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