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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В ВОЗ сообщили о возможной гибели от коронавируса полумиллиона человек в Европе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - До марта от коронавируса в Европе могут скончаться еще около 500 тысяч человек, если страны региона не ужесточат ограничительные меры. Об этом заявил в субботу директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью британской вещательной корпорации BBC News.

По его словам, ВОЗ встревожена быстрыми темпами распространения COVID-19 в Европе. В связи с этим эксперты рекомендуют продолжать носить медицинскую маску, а также вакцинироваться всем тем, кто еще не сделал прививку. По словам Ханса Клюге, очередная волна коронавируса в Европе наблюдается из-за низких показателей вакцинации в некоторых странах, приближающихся холодов и появления более заразных штаммов.

"COVID-19 снова стал основной причиной смертности в нашем регионе", - подчеркнул он.

В субботу около 40 тысяч человек вышли в Вене на демонстрации против вакцинации от COVID-19. Большинство демонстрантов вели себя мирно, но к вечеру начались потасовки и полицейских забрасывали пивными банками и пластиковыми бутылками, в ответ правоохранители применили слезоточивый спрей. По сообщению телеканала ORF, многие демонстранты прикрепили к одежде желтые звезды с подписью "не привит", в толпе были плакаты "Так начался 1938 год" или "Шалленберг - Менгеле". Сообщается, что многие демонстранты приехали в Вену из соседних стран на автобусах.

Хроника 09 января 2020 года – 21 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус

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