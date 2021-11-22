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Белоруссия признала потерпевшими от действий польских силовиков 132 беженцев

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Потерпевшими на белорусско-польской границе признаны 132 беженца, сообщает в понедельник госагентство БелТА со ссылкой на председателя Следственного комитета Белоруссии Дмитрия Гору.

"Потерпевшими на белорусско-польской границе признаны 132 беженца, из них более 20 детей. По каждому факту действий польской стороны будет дана оценка", - сообщает госагентство.

В телеграм-канале СК чуть позже уточнили, что "в настоящее время во взаимодействии с министерством иностранных дел анализируются нарушенные нормы международного права и принятые меры реагирования в этой связи". "Следствием затребованы все имеющиеся у Госпогранкомитета, МВД и Минобороны задокументированные факты применения насильственных мер, сопряжённых с пытками и актами жестокости в отношении заведомо беззащитных лиц", - подчеркнули в СК.

Следствием также установлены "факты применения угрожающих демонстративных полётов авиационной техники вблизи беженцев, расположившихся лагерем на территории Беларуси и нейтральной полосе".

17 ноября Следственный комитет Белоруссии квалифицировал действия польских силовиков в отношении мигрантов 16 ноября как преступление против безопасности человечества. Белорусская сторона выяснила, что польские силовики применяли в отношении беженцев водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты".

Белоруссия Польша

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