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СК Белоруссии счел действия польских силовиков преступлением против безопасности человечества

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии квалифицировал действия польских силовиков в отношении мигрантов как преступление против безопасности человечества.

"Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия на территории белорусско-польской границы вблизи пункта пропуска "Брузги" и на нем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 128 УК (преступление против безопасности человечества, массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью)", - сообщает госагентство БелТА со ссылкой на СК.

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16 ноября ситуация вблизи временного размещения беженцев в пункте пропуска "Брузги" у белорусско-польской границы обострилась. В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что некоторые мужчины-иностранцы, "доведенные до отчаяния от невыносимых условий, в которых пребывали они сами и их семьи в последние сутки, предприняли попытку прорваться на территорию Польши, они устремились к заграждениям для и попытались их демонтировать".

Там уточнили, что "чтобы оттеснить мигрантов, польская сторона применила слезоточивый газ". "Это еще больше разозлило беженцев, которые принялись забрасывать силовиков камнями, палками, всем, что попадалось под руку в критический момент, в т.ч. и обувью. В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи водомета и применила светошумовые гранаты", - добавили в ведомстве.

Белоруссия Польша

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