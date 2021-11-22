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Украинский депутат предложил ввести эмбарго на товары из Белоруссии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Народный депутат фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Александр Дануца предлагает парламенту законодательно установить эмбарго на товары происхождением из Белоруссии, следует из зарегистрированного им в Раде законопроекта №6329.

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"Законопроектом запрещается импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь, с момента вступления его в силу", - говорится в пояснительной записке на сайте парламента.

Помимо этого Дануца предлагает запретить заключение сделок, на основании которых у субъектов хозяйствования из Украины "возникают денежные обязательства" перед белорусскими компаниями.

При этом законопроект предполагает возможность пересмотра эмбарго в случае изменения обстоятельств. По мнению автора законопроекта, таковыми могут выступать проведение прозрачных и демократических выборов в Белоруссии, прекращения притеснений прав политических деятелей и журналистов, а также освобождения всех политзаключенных.

Украина Белоруссия

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