Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия с воскресенья возобновила поставки электроэнергии на Украину, сообщили в белорусском Минэнерго.

Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.

В минувшую среду Минэнерго Белоруссии сообщило, что республика с 18 ноября прекратит возобновленные с 6 ноября поставки электроэнергии на Украину.

Перед этим был отключен от сети в связи со срабатыванием системы автоматической защиты энергоблок №1 БелАЭС. 19 ноября в 14:04 он был включен в сеть.