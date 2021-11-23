Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Экс-президент Южной Кореи Чон Ду Хван скончался в возрасте 90 лет

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван скончался во вторник, сообщает "Ренхап" со ссылкой на его помощников.

По данным агентства, Чон Ду Хван умер в своем доме на западе Сеула во вторник утром после борьбы с хроническими заболеваниями. Ему было 90 лет.

Бывший генерал армии Чон Ду Хван пришел к власти в результате государственного переворота после убийства тогдашнего президента Пак Чон Хи в 1979 году. Чон Ду Хван правил страной до 1988 года.

В 1996 году он был признан виновным в государственной измене и приговорен к пожизненному заключению, но в следующем году был помилован.

Чон Ду Хван Южная Корея

Новости
Пандемия коронавируса

США не будут вводить новый локдаун из-за коронавируса

США не будут вводить новый локдаун из-за коронавируса

США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти

США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти

США начали обсуждать возможность отправки на Украину оружия и военных советников

МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня 2022 года

МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня 2022 года

Госдеп США решил ввести санкции против компании и судна, связанных с "Северным потоком 2"

США заявили, что информация о войсках РФ близ Украины есть в секретных и открытых данных

Павел Дуров в августе получил французское гражданство

Павел Дуров в августе получил французское гражданство

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Кишинев отверг возможность приема Молдавией мигрантов из Белоруссии

Кишинев отверг возможность приема Молдавией мигрантов из Белоруссии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });