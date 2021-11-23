Экс-президент Южной Кореи Чон Ду Хван скончался в возрасте 90 лет

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван скончался во вторник, сообщает "Ренхап" со ссылкой на его помощников.

По данным агентства, Чон Ду Хван умер в своем доме на западе Сеула во вторник утром после борьбы с хроническими заболеваниями. Ему было 90 лет.

Бывший генерал армии Чон Ду Хван пришел к власти в результате государственного переворота после убийства тогдашнего президента Пак Чон Хи в 1979 году. Чон Ду Хван правил страной до 1988 года.

В 1996 году он был признан виновным в государственной измене и приговорен к пожизненному заключению, но в следующем году был помилован.