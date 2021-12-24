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Чиновник предположил, что президент Южной Кореи может помиловать свою предшественницу

Чиновник предположил, что президент Южной Кореи может помиловать свою предшественницу
Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хэ. Архивное фото
Фото: Ahn Young-joon/AP/TASS

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, вероятно, помилует экс-главу государства Пак Кын Хэ, которая отбывает 22-летний тюремный срок, сообщает "Ренхап" со ссылкой на высокопоставленного чиновника из правящей партии.

"Я понимаю, что экс-президент Пак включена в список людей, которые должны быть помилованы", - заявил чиновник агентству.

Отмечается, что в этом году 69-летняя Пак Кын Хэ трижды попадала в больницу из-за хронических болей в плечах и пояснице. В 2019 году ей сделали операцию на плече.

Экс-президент с марта 2017 года отбывает 22-летний тюремный срок.

В 2017 году дочь южнокорейского диктатора Пак Чжон Хи, избранную президентом всенародно, Пак Кын Хэ отстранили от власти из-за участия в коррупционном скандале. Ее обвинили в сговоре с подругой Чхве Сун Силь с целью заставить большие конгломераты, такие как Samsung и Lotte, пожертвовать 77,4 млрд вон (около $70,6 млн) двум фондам, которые контролировала Чхве. На следующий год экс-президента также обвинили в незаконном получении 2,5 млрд вон (около $2,2 млн) от Службы национальной разведки Южной Кореи.

Южная Корея Мун Чжэ Ин

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