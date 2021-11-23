Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Коронавирусом в мире заразились более 258 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 258 млн человек
Фото: АР/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника выросло до 258 268 755, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 159 194 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 47 888 123 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 772 343.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 518 901. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 465 911 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 020 412 заболевших, из них умерли 612 782 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 663,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 т382 человека, в Индии - 333, Бразилии - 2 855.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

18
Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-1922 ноября. В Ухани более 600 тысяч детей в возрасте от 3 до 11 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19.18 ноября. Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-19.17 ноября. Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений.16 ноября. В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 23 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

Новости

Более 40 человек погибли в результате автокатастрофы в Болгарии

Более 40 человек погибли в результате автокатастрофы в Болгарии

Что случилось этой ночью: вторник, 23 ноября

В ООН заявили, что более 1 млн детей в Афганистане находятся на грани голодной смерти

В ООН заявили, что более 1 млн детей в Афганистане находятся на грани голодной смерти

Комитет конгресса США вызвал экс-советника Трампа для дачи показаний по событиям 6 января

Комитет конгресса США вызвал экс-советника Трампа для дачи показаний по событиям 6 января
Пандемия коронавируса

США не будут вводить новый локдаун из-за коронавируса

США не будут вводить новый локдаун из-за коронавируса

США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти

США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти

США начали обсуждать возможность отправки на Украину оружия и военных советников

МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня 2022 года

МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня 2022 года

Госдеп США решил ввести санкции против компании и судна, связанных с "Северным потоком 2"

США заявили, что информация о войсках РФ близ Украины есть в секретных и открытых данных

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });