Коронавирусом в мире заразились более 258 млн человек

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника выросло до 258 268 755, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 159 194 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 47 888 123 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 772 343.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 518 901. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 465 911 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 020 412 заболевших, из них умерли 612 782 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 663,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 т382 человека, в Индии - 333, Бразилии - 2 855.