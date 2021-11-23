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Назарбаев решил сложить полномочия лидера партии власти "Нур Отан"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Первый президент Казахстана, лидер партии власти "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия главы партии, считает, что возглавить партию должен нынешний президент Касым-Жомарт Токаев, сообщил пресс-секретарь лидера нации Айдос Укибай.

"В ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии "Нур Отан", подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны", - написал Укибай на своей странице в твиттере.

"Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии", - добавил он.

По уставу партии вопросы избрания и освобождения от должности председателя партии правомочен решать съезд.

Nur Otan ("Нур Отан", в переводе "Свет отечества") - крупнейшая партия Казахстана, основана в 1999 году по инициативе Назарбаева как партия "Отан", все это время он являлся ее лидером.

Назарбаев, которому в этом году исполнился 81 год, руководил Казахстаном около 30 лет. В марте 2019 года Назарбаев, получивший по Конституции статус первого президента Казахстана - "Елбасы" (лидера нации), ушел с поста главы государства. При этом Назарбаев сохранил посты председателя Совета безопасности Казахстана и лидера партии "Нур Отан".

Нур Отан Нурсултан Назарбаев Казахстан Касым-Жомарт Токаев

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