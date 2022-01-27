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Полномочия главы правящей партии Казахстана могут перейти от Назарбаева к Токаеву

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Утверждена повестка внеочередного съезда правящей партии Казахстана Nur Otan, намеченного на 28 января в онлайн-формате, сообщил первый зампред партии Бауыржан Байбек.

"Постановлением политического совета Nur Otan утверждена повестка XXI внеочередного съезда: 1. Об избрании председателя партии; 2. О внесении изменений и дополнений в устав; 3. О внесении изменений в состав политического совета", - написал Байбек в твиттере в четверг.

Планируется, что в ходе съезда решится вопрос о передаче полномочий председателя партии власти от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

В конце ноября прошлого года лидер партии Назарбаев на заседании политсовета заявил, что решил передать полномочия председателя партии Nur Otan, подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны Токаев.

Сообщалось, что решение о председателе будет приниматься на съезде партии., до которого Назарбаев продолжит возглавлять Nur Otan.

Nur Otan ("Нур Отан", в переводе "Свет отечества") - крупнейшая партия Казахстана, основана в 1999 году по инициативе первого президента страны Нурсултана Назарбаева как партия "Отан", все это время он являлся ее лидером.

Нурсултан Назарбаев, которому в этом году исполняется 82 года, руководил страной около 30 лет. В марте 2019 года Назарбаев, получивший по Конституции статус "первого президента Казахстана" - "Елбасы" (лидера нации), ушел с поста главы государства.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Нурсултан Назарбаев Nur Otan

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