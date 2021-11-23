COVID у премьера Франции заставил изолироваться пятерых бельгийских министров

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро и четыре министра его кабинета были вынуждены уйти на изоляцию после состоявшейся накануне встречи с премьером Франции Жаном Кастексом, у кого после этих переговоров диагностировали COVID-19, сообщил во вторник телеканал CNN.

При этом, как отмечает CNN, французский премьер ранее прошел полный курс вакцинации. Накануне Кастекс по возвращении из Бельгии узнал, что его 11-летняя дочь заболела, и сдал ПЦР-тест, который оказался положительным.

Представитель правительства Франции сообщил журналистам, что Кастекс ушел в изоляцию, но чувствует себя хорошо, никаких симптомов заболевания у него нет. Он продолжает работать и проводит встречи в режиме видеоконференций.

По информации CNN, Кастекс неоднократно контактировал с зараженными COVID-19, инфицированной также оказывалась его жена, однако до этого момента премьеру удавалось избежать заражения COVID-19.