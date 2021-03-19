Французский премьер привился вакциной AstraZeneca

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - 55-летний премьер-министр Франции Жан Кастекс, как и обещал накануне, привился в пятницу вакциной против COVID-19 фирмы AstraZeneca, чтобы подать пример.

"Я ничего не почувствовал", - сказал премьер-министр комплимент сделавшей ему укол медсестре.

Процедуру транслировали французские телеканалы в прямом эфире.

После подтверждения в четверг Европейским агентством лекарственных средств "безопасности и эффективности" этой вакцины, Кастекс в ходе пресс-конференции, на которой он объявлял новые меры борьбы против пандемии коронавируса, сообщил о возобновлении вакцинации данным препаратом во Франции. Ранее Франция и еще ряд стран ЕС приостанавливали применение AstraZeneca из-за опасений тромбообразования.

Высшее управление здравоохранения (HAS) Франции рекомендовало в пятницу возобновить вакцинацию препаратом AstraZeneca только для возрастной группы от 55 лет и старше "в ожидании дополнительных данных". HAS пояснило, что было решено ввести такое ограничение из-за очень редких, но серьезных случаев патологии свертываемости крови у людей моложе 55 лет. Во Франции было зарегистрировано три таких случая.

Ранее в пятницу на ежедневном брифинге в Еврокомиссии в Брюсселе был задан вопрос, не повлечет ли ограничение Францией вакцинации препаратом AstraZeneca для возрастной группы свыше 55 лет цепной реакции среди других стран Европейского союза, которые также могут перестать вакцинировать более молодых граждан, что снизит темпы прививочной кампании.

"Мы следуем научному подходу. А научный подход – это тот, который разработан Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Государства-члены ЕС имеют возможность применять более строгий подход, чем выбранный EMA. Не дело Европейской комиссии (ЕК) высказываться о том, обоснованно или нет такое решение Высшего управления здравоохранения", - сказал в ответ официальный представитель ЕК Стефан де Керсмакер.

"Мы следуем рекомендациям EMA. Государства-члены имеют возможность на основании специфики и конкретных обстоятельств своей страны применять более строгий подход", - повторил пресс-секретарь.